تصل إلى 20 ألف ريال.. 11 مخالفة تتسبب في تغريم ملاك محلات التزيين النسائي

0
كُتب بواسطة: متابعات - الوئام:

حذرت أمانة الرياض، اليوم الأربعاء، ملاك محلات التزيين النسائي، من 11 مخالفة، يتفقدنها المراقبات، في الزيارات الميدانية.

وجاءت المخالفات كالتالي:

  • عدم توفير دورة مياه ومغسلة أيدي واحدة على الأقل داخل المنشأة
  • عدم توفير كرسي خدمة واحد على الأقل
  • مخالفات اشتراطات حفظ وتخزين منتجات التجميل
  • وجود كاميرات داخل المنشأة
  • عدم وجود لوحة توضح منع دخول الرجال
  • تصنيع أو ابتكار خلطات لأغراض تجميلية أو طبية
  • استخدام منتجات تجميلية منتهية الصلاحية
  • استخدام واجهة تتيح رؤية من يالداخل
  • وجود أكثر من مدخل للمحل عدا مخرج الطوارئ
  • استخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة
  • ترك أدوات التجميل مكشوفة في غير وقت استخدامها

وجاءت غرامات محلات التزيين النسائي كالتالي:

استخدام واجهة تتيح رؤية من بالداخل: غرامة من 2000 إلى 10000 ريال وإغلاق المحل كعقوبة تبعية لحين تصحيح المخالفة ومضاعفة الغرامة حال التكرار.

وجود كاميرات داخل المحل: غرامة من 4000 إلى 20000 ريال وإغلاق المحل لمدة أسبوعين كعقوبة تبعية ومضاعفة الغرامة حال التكرار.

عدم توفير دورات مياه واحدة ومغسلة أيدي على الأقل في المحل: غرامة من 400 إلى 2000 ريال.

عدم وجود لوحة بمنع دخول الرجال: غرامة 100 إلى 500 ريال.

استخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة: غرامة من 1000 إلى 5000 ريال وإغلاق المحل أسبوعا، على أن تضاعف الغرامة حال التكرار.