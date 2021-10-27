تصل إلى 20 ألف ريال.. 11 مخالفة تتسبب في تغريم ملاك محلات التزيين النسائي

حذرت أمانة الرياض، اليوم الأربعاء، ملاك محلات التزيين النسائي، من 11 مخالفة، يتفقدنها المراقبات، في الزيارات الميدانية.
وجاءت المخالفات كالتالي:
- عدم توفير دورة مياه ومغسلة أيدي واحدة على الأقل داخل المنشأة
- عدم توفير كرسي خدمة واحد على الأقل
- مخالفات اشتراطات حفظ وتخزين منتجات التجميل
- وجود كاميرات داخل المنشأة
- عدم وجود لوحة توضح منع دخول الرجال
- تصنيع أو ابتكار خلطات لأغراض تجميلية أو طبية
- استخدام منتجات تجميلية منتهية الصلاحية
- استخدام واجهة تتيح رؤية من يالداخل
- وجود أكثر من مدخل للمحل عدا مخرج الطوارئ
- استخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة
- ترك أدوات التجميل مكشوفة في غير وقت استخدامها
وجاءت غرامات محلات التزيين النسائي كالتالي:
استخدام واجهة تتيح رؤية من بالداخل: غرامة من 2000 إلى 10000 ريال وإغلاق المحل كعقوبة تبعية لحين تصحيح المخالفة ومضاعفة الغرامة حال التكرار.
وجود كاميرات داخل المحل: غرامة من 4000 إلى 20000 ريال وإغلاق المحل لمدة أسبوعين كعقوبة تبعية ومضاعفة الغرامة حال التكرار.
عدم توفير دورات مياه واحدة ومغسلة أيدي على الأقل في المحل: غرامة من 400 إلى 2000 ريال.
عدم وجود لوحة بمنع دخول الرجال: غرامة 100 إلى 500 ريال.
استخدام مساحيق ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة: غرامة من 1000 إلى 5000 ريال وإغلاق المحل أسبوعا، على أن تضاعف الغرامة حال التكرار.