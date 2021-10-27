دبلوماسي فرنسي: الأطراف الأوروبية بالاتفاق النووي لم تتلق حتى الآن أي دعوة للاجتماع مع إيران

كشف دبلوماسي فرنسي لـ”رويترز”، عن أن الأطراف الأوروبية بالاتفاق النووي لم تتلق حتى الآن أي دعوة للاجتماع مع إيران.

في السياق، قال نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية علي باقري اليوم الأربعاء إن الجمهورية الإسلامية تعتزم استئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، في فيينا الشهر المقبل.

وغرد باقري عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “كانت المحادثات التي جرت في بروكسل اليوم مع (منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران) إنريكي مورا، بناءة، وقد اتفقنا على استئناف المفاوضات النووية في شهر (تشرين ثان) نوفمبر المقبل”. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لذلك في وقت لاحق.