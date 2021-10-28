تراجع#أسعار_النفط 2% و#برنت عند 83 دولارا

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت أرقام رسمية قفزة مفاجئة في المخزونات الأميركية من الخام وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا وروسيا والصين.

نزل خام برنت 1.58 دولار أو 1.9% إلى 83 دولاراً للبرميل صباحاً، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 82.32 دولار في وقت سابق وانخفض 2.1% في جلسة أمس.

وخسر الخام الأميركي 1.39 دولار أو 1.7% إلى 81.27 دولار للبرميل، وهو أيضًا أدنى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن هبط 2.4% يوم الأربعاء.

وأدى تفشي عدوى الفيروس التاجي في الصين والوفيات القياسية وخطر الإغلاق في روسيا، إلى جانب ارتفاع الحالات في أوروبا الغربية إلى كبح جماح ارتفاع أسعار النفط.

قال دانييل هاينز وسوني كوماري استراتيجيي السلع في ANZ Research في تقرير جديد اليوم الخميس، إن “الارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بـ كوفيد-19 يهدد بتعطيل تعافي الطلب على النفط”، بحسب “رويترز”.