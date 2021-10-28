ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 189.76 ريال

صعدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، بشكل طفيف، وتراجع أسعار المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 216.87 ريال (57.82 دولارا)، مقارنة بسعر 216.50 ريال (57.72 دولارا) أمس الأربعاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 189.76 ريال (50.59 دولار)، وذلك مقارنة بسعر 189.44 ريال (50.50 دولار) أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 162.65 ريال (43.36 دولار)، بعدما سجل أمس نحو 162.38 ريال (43.29 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126.51 ريال (33.73 دولار)، مقارنة بسعر 126.29 ريال (33.67 دولار) أمس الأربعاء.

وزاد سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 6745 ريالا (1798 دولارات)، مقارنة بسعر أمس 6733 ريالا (1795 دولارات).

كما صعد سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم الخميس في السعودية، إلى نحو 1518 ريالا (404.73 دولارات)، وذلك مقارنة بسعر 1516 ريالا (404.03 دولارات) أمس.