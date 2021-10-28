باق 48 ساعة.. #واتساب يختفي من هذه الهواتف للأبد

قالت شركة واتساب إن تطبيق التراسل الفوري لن يدعم الإصدارات القديمة من نظام التشغيل جوجل أندرويد اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل

وأوضحت واتساب أن هذا الأمر ينطبق على الإصدارات من 4.0 إلى 4.0.4 أو أقدم، مشيرة إلى أن تطبيق التراسل الفوري يتطلب الإصدار 4.0.1 المعروف باسم (Jelly Bean) على الأقل.

وتوقف واتساب قد يمنع الملايين من الوصول إلى الرسائل والصور ومقاطع الفيديو من أصدقائهم.

ومطلع شهر سبتمبر/أيول الماضي، قالت صحيفة ديلي ستار” إن واتساب سيتوقف عن العمل في 43 طرازا من الهواتف الذكية.

وتعد هذه الأنباء سيئة لأي شخص احتفظ بهاتفه القديم لسنوات، بدلا من شراء أحدث طراز كل ستة أشهر.

واعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيفقد 43 طرازا من الهواتف الذكية، التي تعمل عن طريق نظام التشغيل أندرويد، القدرة على إرسال الرسائل والصور، أو إجراء مكالمات الفيديو، باستخدام خدمة الرسائل المشفرة.

وستصبح الهواتف الذكية المثبت عليها نظام التشغيل أندرويد 4.0.4 أو إصدار أقدم، غير متوافقة مع “واتساب”، بالإضافة إلى أجهزة iPhone المثبت عليها نظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم، بحسب ديلي ستار.

قائمة الهواتف

وتضم قائمة الهواتف التي ستفقد إمكانية الوصول إلى تطبيق واتساب:

Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2

LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II

Sony Xperia

Huawei Ascend Mate and Ascend D2

Apple iPhone SE, 6S, and 6S Plus

وأضاف تطبيق واتساب الكثير من الميزات الجديدة هذا العام، مثل اختفاء الرسائل والمكالمات الجماعية القابلة للانضمام. وتدعي أنها تتخلص تدريجيا من دعم هذه الهواتف القديمة لضمان استمرار تشغيل التطبيق بشكل آمن.

وفقد تطبيق المراسلة الكثير من المستخدمين خلال العام الماضي بسبب مخاوف الخصوصية المستمرة حول شروط الخدمة الجديدة.

وقام واتساب تقليديا بتسويق نفسه على تقديم رسائل آمنة ومشفرة، لكنه أعلن عن تغييرات لا تحظى بشعبية كبيرة في الطريقة التي يتعامل بها مع بيانات المستخدم.

كانت هذه التغييرات ستشهد تسليم بيانات المستخدم إلى الشركات الخاصة للمساعدة في التسويق. وتحول الكثير من مستخدمي “واتساب” إلى بدائل أخرى، حيث تجاوز مستخدمو تلجرام، على سبيل المثال، مليار تنزيل.

ويبدو أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أصبحت تهدد أي شخص لا يرغب في شراء أحدث مجموعة كل عام، حيث أعلنت “جوجل” أيضا أنها تخطط لإنهاء دعم تسجيل الدخول بالكامل لأجهزة أندرويد القديمة هذا الشهر.

وهذا يعني أن أي شخص لديه جهاز أقدم من أندرويد 2.3.7 لن يتمكن بعد الآن من الوصول إلى خدمات “جوجل” الأساسية التي تجعل هواتفهم تعمل.

ومطلع الشهر الماضي، أعلنت شركة واتساب عن إطلاق وظيفة جديدة تتيح للمستخدم إمكانية نقل سجلات الدردشة ما بين الهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد وأجهزة أبل “آي أو إس”، بحيث لم يعد تطبيق التواصل الفوري الشهير يمثل عقبة أمام المستخدم، الذي يرغب في استبدال هاتف آيفون بجهاز أندرويد أو العكس.

وفي السابق كان يتعين على المستخدم التخلي عن سجلات الدردشة بتطبيق واتس آب، إذا رغب في تغيير نظام تشغيل الهاتف الذكي، ولكن هذا الوضع قد تغيير الآن مع إعلان سامسونج عن تحديث تطبيق واتس آب وإنه يمكن للمستخدم نقل سجلات الدردشة من هاتف آيفون إلى جهاز أندرويد.

وتسعى شركة سامسونج من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل الأمر على أصحاب هواتف آيفون للانتقال إلى هواتفها الذكي الجديدة مثل Galaxy Z Fold3 5G أو Galaxy Z Flip3 5G، وتقتصر هذه الوظيفة مؤقتا على هواتف سامسونج المزودة بنظام تشغيل جوجل أندرويد 10 أو 11، وبعد ذلك سيتم إتاحتها على أجهزة أندرويد الأخرى لكي يتمكن المستخدم من التحويل من نظام أندرويد إلى نظام أبل “آي أو إس”.

ولم تعلن شركة واتس آب أي جدول زمني لإطلاق هذه الوظيفة الجديدة على الأجهزة المختلفة، ولكنها أكدت على أنه يمكن للمستخدمين نقل سجلات الدردشة إلى هواتفهم الذكية الجديدة خلال “الأسابيع المقبلة”.

وأكدت الشركة الأمريكية على أن تطوير هذه الوظيفة لم يكن سهلا على الإطلاق، نظرا لأنه يتم تشفير الرسائل وتخزينها على الهاتف الذكي بدلا من خدمات الحوسبة السحابية، كما يحدث لدى أغلب المنافسين، وأشارت إلى أنه يمكن نقل سجلات الدردشة فقط عند إعداد الهاتف وليس بعد إجراء الإعداد.