إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 245.8 مليونا

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الخميس، إلى 245 مليونا و820 ألف شخص، في حين بلغ عدد الوفيات 4 ملايين و988 ألف حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 222 مليونا و806 آلاف و231 حالة.

وسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 53 حالة جديدة .

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن 327286، من ضمنهم 276358 حالة تم شفاؤها، و18428 وفاة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضا من 59 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 23 من الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 50 في اليوم السابق.

ورصدت معظم الإصابات الجديدة في شمال الصين، حيث سُجلت حالات في إقليم قانسو ومنطقتي نينجشيا ومنغوليا الداخلية والعاصمة بكين وإقليم هيلونججيانج.

وسجلت الصين 31 إصابة جديدة دون أعراض، مقارنة مع 26 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل السلطات وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي 4636 وفاة.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الأربعاء ما إجماليه 96938 إصابة مؤكدة بالفيروس.

وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت، الأربعاء، 433 وفاة جديدة سببها كوفيد-19 و17184 إصابة مؤكدة.

وسجلت البرازيل حتى الآن 606679 وفاة ناجمة عن الفيروس.

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة بالمكسيك، الأربعاء، تسجيل 4797 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و386 وفاة، ما يرفع مجمل الإصابات إلى 3 ملايين و793783 والوفيات إلى 287274.

ويقول المسؤولون إن أرقام الوزارة تقل كثيرا على الأرجح عن إصابات ووفيات كورونا في ظل عدم إجراء اختبارات على نطاق واسع.