جار العمل في مشروعين حالياً.. وزير #الصناعة: محادثات مع مصنعي السيارات للتواجد في #السعودية

قال وزير الصناعة بندر الخريف، إن السعودية تجري محادثات مع مصنعي السيارات لتأسيس وجود لهم في المملكة العربية السعودية، على الساحل الغربي.

وأوضح الوزير في تصريحات، أن العمل جارٍ في مشروعين لمصنعي السيارات لتأسيس وجودهم في السعودية، مشيراً إلى أنه تم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لهذه المشاريع، بحسب وكالة “بلومبرغ”

وكان “سعود العسكر” نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مؤخرا، قال إن شركة لوسيد الأمريكية للسيارات الكهربائية تقدمت للحصول على شهادة اعتماد طراز، ويجري الآن العمل على إتمام هذا الاعتماد.

وأضاف أن خط إنتاج سيارة لوسيد سيبدأ التصنيع بالمملكة في عام 2024، وسيحصل على شهادة اعتماد طراز بالتعاون مع الشركة بعد توفير جميع المتطلبات الفنية المنصوص عليها.