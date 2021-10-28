عاجل #التعليم توجه بالتحقيق في عدم تلقي اللقاح للطلبة للفئة العمرية 12-18 عاما

وجهت وزارة التعليم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالتحقيق ودراسة اسباب عدم تلقي الطلاب والطالبات لقاح كوفيد -19 للفئة العمرية من 12 وحتى 18 عاماً وحثهم على اخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك بناء على الاحصائيات الصادرة من مركز احصائيات التعليم ودعم القرار الوارد في تعميم وكيل الوزارة للشؤون المدرسية .

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 548423 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 42 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 537418 حالة، لافتًة إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 8785 شخصًا.

وأوضحت الوزارة ، فائدة الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا للفئة العمرية 18 عاما وأكثر.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”، إنها تنشط المناعة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا ومتحوراته.

وأشارت إلى أنها تقلل خطر الإصابة والتنويم في المستشفى والوفاة من الفيروس، فضلا عن أنها تنشط مناعة العاملين في بيئات العمل التي من الممكن أن تزيد فرص انتقال الفيروس مثل المستشفيات وغيرها.