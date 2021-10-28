أول منشأة طبية عربية تنضم إلى المنصة.. مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ينضم إلى منصة “كن عيني” لخدمة المكفوفين وضعاف البصر

انضمت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى منصة “كن عيني” ،”Be My Eyes” وهي منصة عالمية تهدف لتقديم المساعدة للمكفوفين أو ضعاف البصر، وتهدف المستشفى من الانضمام للمنصة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار والمراجعين وتحسين تجربة المريض من المكفوفين أو ضعاف البصر وتحقيق امكانية الوصول.

وتعد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أول منشأة طبية عربية تنضم إلى منصة “كن عيني” “Be My Eyes” مع مؤسسات رائدة عالمياً مثل قوقل ومايكروسوفت وP&G.

وتجمع المنصة بين قوة التقنية والتواصل البشري لإيصال المساعدة لفاقدي أو ضعاف البصر، من خلال مكالمات الفيديو الحية، حيث يقوم المتطوعون بتزويد المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر بالمساعدة، وقد خصص مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون فريق مدرب من المتطوعين للرد والتواصل لخدمة مراجعي المستشفى من المكفوفين وضعاف البصر.

وتعمل المنصة وفق نظام تقني متقدم حيث تقوم باستقبال طلبات المكفوفين وضعاف البصر ثم تحولها للمتطوعين وذلك طبقاً للغة والمنطقة الجغرافية. ويستجيب المتطوع للطلب ويتواصل بالمستخدم المحدد و يستقبل اتصال فيديو حي من خلال الكاميرا الخلفية للهاتف الذكي لذلك المستخدم ويقوم بارشادهم وتقديم الدعم والمعلومات. ومنصة “Be My Eyes” متاحة عبر أجهزة ios و اندرويد.