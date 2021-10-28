الحبوب تصرف مستحقات الدفعة الـ 17 لمزارعي القمح المحلي

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بصرف مستحقات الدفعة السابعة عشر من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وأغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (6.945.907) ريال، لصافي كمية مستلمة (4.874) وذلك لعدد (17) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (749.914.492) ريال لعدد (2038) مزارع وبكمية (563.561) طن.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (575.690) طن لعدد (2077) مزارع.

علماً بأن موعد اقفال موسم الاستلام لهذا العام سيكون بنهاية عمل اليوم الخميس 22 ربيع الأول 1443هـ الموافق 28 أكتوبر 2021م ، وبناء على ذلك تدعو المؤسسة كافة المزارعين بسرعة أقفال حساباتهم ليتسنى إيداع مستحقاتهم بأسرع وقت.