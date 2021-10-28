عاجل.. تدمير 5 صواريخ باليستية أطلقها #الحوثيون نحو #السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية اليوم الخميس، عن تدمير الدفاعات الجوية السعودية لخمسة صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه جازان جنوب غرب المملكة.

وأكد التحالف في بيان صحفي اليوم، أنه “سيتم التعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية”، مشيرًا إلى” أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وأعلن التحالف أمس تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الجماعة بالجوبة والكسارة خلال الساعات 24 الماضية.

وتتكرر الهجمات التي يشنها الحوثيون باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة، باتجاه الأراضي السعودية، ودائما ما يعلن التحالف اعتراضها وتدميرها.