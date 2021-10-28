بانتظار توقعات التضخم.. اليورو ينخفض قبل اجتماع المركزي الأوروبي

انخفض اليورو إلى ما دون 1.16 دولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الذي يترقبه المستثمرون لمعرفة آراء صناع القرار بشأن توقعات التضخم.

ونزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1586 دولار بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار وسجل 93.94.

وارتفع الين الياباني قليلا إلى 113.71 مقابل الدولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته في أربعة أعوام.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7512 دولار مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع زيادة العائد على السندات الأسترالية إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019.

وبالنسبة للعملات الرقمية زادت بتكوين أربعة بالمئة إلى 60845 دولارا بعد تراجعها عن مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 67016 دولارا في 20 أكتوبر/تشرين الأول.