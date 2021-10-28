“طاقة” توقع اتفاقية تعاون مع “ARI” لتطوير فرص عزل وتخزين الكربون بالمملكة والشرق الأوسط

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) (إحدى شركات صندوق الاستثمارات السعودية) وشركة Advance Resources International Inc (ARI) اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مشترك لتطوير فرص عزل وتخزين الكربون (CO2) في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة” المهندس خالد نوح: نتطلع للعمل مع شركة عالمية تتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من 40 عامًا في مشاريع عزل وتخزين الكربون والاستخلاص المعزز للنفط، مبينًا أن هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومن أهم عناصر إستراتيجية طاقة 2021″.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة ,”ARI” فالو كوسكرا: إن التعاون بين الشركتين سيتمركز حول دراسات ومشاريع متعلقة بتقنية عزل الكربون واستخراج النفط المحسن في المملكة العربية السعودية و منطقة الشرق الأوسط، والتي تعد من أهم التقنيات لتحقيق تحول ناجح للطاقة”.