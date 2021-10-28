سرقة 130 مليون دولار من منصة عملات مشفرة

تعرضت منصة بروتوكول التمويل اللامركزي “كريم فاينانس” (Cream Finance) لاختراق أدى لسرقة 130 مليون دولار على الأقل.

وكان موقع “ذا بلوك كريبتو” (The Block Crypto) أول من أعلن عن الهجوم على بروتوكول الإقراض القائم على عملة “إيثريوم” المشفرة، نقلا عن تغريدة سلطت الضوء على معاملة للقرض السريع نُفذت من خلالها عملية السرقة.

وتعرضت “كريم” لهجمات مشابهة، منها سرقة حوالي 38 مليون دولار في فبراير الماضي وحوالي 19 مليون دولار في أغسطس، وفقا لموقع “ذا بلوك”. في نفس الوقت، سرق متسلل 600 مليون دولار من العملات المشفرة من بروتوكول “بولي نتورك” (PolyNetwork) في أغسطس، فيما اعتبر أكبر هجوم على الإطلاق في مجال التمويل اللامركزي.

وجذب مشهد التمويل اللامركزي المزدهر مليارات من الدولارات من أموال المستثمرين، لكنه كان هدفا دائما للمقرصنين، واستخدم الكثير منهم القروض السريعة – وهو نوع من الإقراض بدون ضمانات – كطريقة لاستغلال البروتوكولات سيئة الحماية بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج.

من جانبه اعتبر ستيفاني كوليت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشترك لـ”إف آر إن تي فاينانشال” ، وهي منصة أسواق رأسمالية تركز على العملات المشفرة أن الحادثة “تسلط الضوء على مخاطر كبيرة في مجال التمويل اللامركزي حاليا.. الأولى هي أن العملات المشفرة التي تمثل المشروعات الجديدة تماما تتداول بتقييمات كبيرة ومبالغ فيها بلا شك، والثانية هي أن الغالبية العظمى من المنصات عمره لا يتجاوز العام، ما يعني أن التكنولوجيا لم يتم اختبارها”.

وتراجعت أسهم “كريم” بنسبة 26%، أثر وقوع الحادث لتصل إلى أدنى مستوى منذ أواخر مايو.

وغردت “كريم فاينانس” قائلة إنها تحقق حاليا في الهجوم، وإنها ستشارك المستجدات بمجرد توافرها.

والتمويل اللامركزي، هو مصطلح عام يشير إلى المنتجات والخدمات المالية التي يمكن لأي شخص الوصول إليها، كما أنه نظام من المنتجات المالية المسجلة على بلوكتشين Blockchain، والتي تمكن المشترين والبائعين والمقرضين والمقترضين، من التفاعل مع بعضهم البعض او ما يعرف بالمنصة.

ويختلف هذا النظام عن التمويل التقليدي (المركزي)، حيث يعمل الوسطاء، مثل البنوك أو شركات السمسرة، كما أن الاستفادة منه تتطلب تقديم وثائق صادرة عن الحكومة، مثل الضمان الاجتماعي أو جواز السفر.

وتزايد حجم الأصول المميزة والمالية على منصات التمويل اللامركزية منذ صيف سنة 2020 بشكل كبير، وتشكل إيثريوم Ethereum الطرف الأبرز بينهم جميعاً، مع الإشارة إلى المشاريع الصاعدة مثل بينانس سمارت تشين Binance Smart Chain، وسولانا Solana وتيرا Terra، والتي تشهد نمواً ملحوظاً في حصتها السوقية.