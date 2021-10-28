بعد 14 شهرا.. برشلونة يقيل كومان وتشافي أبرز المرشحين لخلافته

أقال نادي برشلونة -بطل إسبانيا 26 مرّة وأوروبا 5 مرات- مدرّبه الهولندي رونالد كومان بعد 14 شهراً من تعيينه، وذلك بعد خسارة جديدة في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام رايو فايكانو، فيما تبدو حظوظ لاعب وسطه السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هرنانديس مرتفعة لخلافته.

وأعلن النادي في بيان رسمي أنه أَعفى رونالد كومان من مهامه كمدرب للفريق الأول, وأبلغه رئيس النادي جوان لابورتا بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو.

وخاض برشلونة مباراة فايكانو بمعنويات منخفضة إثر خسارة موقعة الـ”كلاسيكو” على أرضه أمام غريمه التاريخي ريال مدريد (1-2) للمرة الثانية توالياً، فيما أهدر له مهاجمه ممفيس ديباي فرصة التعادل أمام فايكانو بإضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 72.