برشلونة: تعيين مدير فني مؤقت بانتظار خليفة كومان

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، تعيين سيرخي بارخوان مديرا فنيا مؤقتا للفريق، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير عن اقتراب النادي الكاتالوني من التوصل إلى اتفاق مع لاعب وسطه السابق تشافي هيرنانديز لتولي تدريب الفريق.

وسبق لبارخوان (49 عاما) أن لعب لفريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد، وكان المسؤول عن تدريب الفريق الثاني لبرشلونة، ومن المتوقع أن يقود أول مران للفريق في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وكشف برشلونة في بيان له عن تولي سيرخي بارخوان، المدرب الحالي للفريق الثاني لبرشلونة، مهمة تدريب الفريق الأول بصورة مؤقتة.

وأضاف النادي الكاتالوني: “منصبه كمدرب مؤقت للفريق الأول سينتهي بمجرد تعاقد النادي مع مدرب آخر خلفا للمدرب رونالد كومان الذي تمت إقالته”.

وذكر برشلونة أن بارخوان سيتواجد في مؤتمر صحفي، غدا الجمعة، للحديث عن مباراة الفريق أمام ألافيس يوم السبت المقبل، كما سيتواجد أيضا خوان لابورتا رئيس النادي.

وقرر برشلونة رحيل كومان عن الفريق بعد الخسارة أمام رايو فاليكانو صفر/1، أمس الأربعاء، ليتلقى الفريق الخسارة الرابعة في آخر ست مباريات.

من جانبها ذكرت صحيفة “سبورت” اليومية أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع أسطورته تشافي لتولي مسؤولية تدريب الفريق.

وتخرج تشافي (41 عاما) من أكاديمية الناشئين في برشلونة وتألق مع الفريق الأول بين عامي 1998 و2015 وفاز بـ25 لقبا من بينها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثمانية ألقاب في الدوري الإسباني.

وانتقل تشافي إلى السد القطري حيث أنهى مسيرته من خلاله في 2019 ويتولى حاليا تدريب الفريق بعقد يمتد حتى .2023

وهناك شرط جزائي في عقد تشافي مع السد بقيمة مليون يورو (مليون و160 آلف دولار) ، بعدما أكد في وقت سابق أنه يطمح لتدريب برشلونة يوما ما.

ولكن بحسب صحيفة “سبورت” فإن برشلونة يحتاج لإجراء المزيد من المحادثات مع السد ، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق من المتوقع أن يتم قبل نهاية اليوم الخميس.

ولم يعلق برشلونة أو تشافي على هذه التكهنات بعد.

وأيا كانت هوية المدرب الذي سيتولى تدريب الفريق، فإنه سيكون عليه مواجهة العديد من المشاكل، أبرزها الديون التي أثقلت كاهل الفريق بعد أن تخطت حاجز المليار يورو، بجانب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي انطوان جريزمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ورغم تواجد موهبة جديدة في الفريق مثل بيدري، إلا أن الفريق الكاتالوني يحتل المركز التاسع في الدوري الإسباني ويواجه خطر الإقصاء من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.