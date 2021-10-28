وزارة الصناعة: 745 ترخيصًا و577 مصنعًا بدأت الإنتاج بنهاية الربع الثالث

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 745 ترخيصًا صناعيًا جديدًا حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2021، بحجم استثمارات يبلغ 75 مليار ريال، فيما بدأ 577 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، واستطاع القطاع توفير أكثر من 47 ألف وظيفة بنسبة توطين تقارب الـ 40%.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر سبتمبر 2021، وصل إلى قرابة 10,192 مصنعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 1,33 تريليون ريال، تتصدرها المصانع العاملة في نشاط صنع المعادن اللافلزية، بـ 2,000 مصنع، ومصانع المطاط واللدائن بـ1,324، ثم المصانع العاملة في صنع المعادن المشكلة بـ1,198 مصنعًا.

وكشف التقرير أنه خلال شهر سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 76 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، بحجم استثمار يقارب المليار ريال، فيما بدأ نحو 104 مصانع عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه بحجم استثمارات يتجاوز 51 مليار ريال، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي تمكن خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلق حوالي 6,203 وظيفة، منها 1,120 للسعوديين.

وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع الصغيرة استحوذت على 88٪ من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، وكذلك 69٪ من المصانع التي بدأت الإنتاج، مؤكداً أن 88٪ من التراخيص الجديدة و84٪ من عدد المصانع التي بدأت الإنتاج كانت استثمارات وطنية.

وبيّن التقرير أن نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن استحوذ على العدد الأكبر من التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعدد 12 مصنعًا، تليها المصانع العاملة في صنع المعادن بـ 11 مصنعًا، بينما تصدرت منطقة الرياض النصيب الأكبر من عدد التراخيص الجديدة بـ 30 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 18 مصنعًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ13 مصنعًا.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يخلقها القطاع.