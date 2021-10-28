الكشف عن إحباط محاولة انقلاب في فرنسا قادها سياسي يميني متطرف

تمكنت السلطات الأمنية في فرنسا، من إحباط محاولة انقلاب كان يقودها سياسي يميني متطرف، حسب ما أعلنته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة، أن المخابرات العامة أحبطت محاولة الانقلاب التي خطط لها النائب السابق للحركة الديمقراطية “موديم” ريمي داييه، 55 عاما، الذي وضع رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في ضلوعه في التخطيط لعملية انقلابية وأعمال عنف، بعد اتهامه يوم 22 أكتوبر بالإرهاب.

وكشفت التحقيقات عن أن محاولة الانقلاب كانت تستهدف الاستيلاء على قصر الإليزيه، بمساعدة العديد من أنصار داييه ومنظمة شبه عسكرية كبيرة.