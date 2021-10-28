“البيئة”: 50 ألف ريال غرامات مالية على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات وغرامات مالية تقدر قيمتها بـ 50 ألف ريال على أشخاص ومنشآت قامت بعدة سلوكيات مخالفة لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح مدير إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الدويرج أن المخالفات المضبوطة بلغت 8 مخالفات، من ضمنها عدم توفير أرضية مناسبة ومكان ملائم للحيوانات، وعدم توفير الغذاء لها ومعالجة المريض منها، إضافةً إلى تعذيبها وعرض وبيع حيوانات مريضة ورضيعة قبل سن الفطام.

وأضاف الدكتور الدويرج أنّ المخالفات الثمان تم رصدها في خمس مناطق، المنطقة الشرقية بواقع 3 مخالفات، وفي منطقة عسير بواقع مخالفتين، ومخالفة واحدة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وحائل ، مبينًا أن الوزارة ألزمت المخالفين بضرورة معالجة المخالفة، وأحالتهم إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات.

ودعت البيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لأحكام نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مناشدةً في الوقت نفسه جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني 939.