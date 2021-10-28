حذر الدكتور تادروس ادهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ازدياد للمرة الأولى منذ شهرين، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الإصابات في أوروبا بالمقارنة مع المناطق الأخرى، ومشددا على أن العالم مازال بعيدا عن إنهاء الجائحة.

وأكد تادروس – في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في جنيف – أن جميع البلدان بمن فيها مرتفعة الدخل مازالت عرضة للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا بمن في ذلك من حصلوا على اللقاح وبما قد يطيح بأدوات مواجهة كورونا ويفرض على الدول اتخاذ إجراءات صارمة. وأعلنت المنظمة الدولية في المؤتمر عن الخطة الجديدة لما يعرف بمسرع إنتاج اللقاحات وأدوات التشخيص وعلاجات كورونا (ايه سي تي).