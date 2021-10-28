المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب عن قلقه من تدهور الأوضاع والتصعيد العسكري

عبر المبعوث الأممي إلى اليمن عن قلقه من تدهور الأوضاع والتصعيد العسكري.

اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الخميس، زيارته الأولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين ويمنيين من مكوّنات سياسية مختلفة.

وقالت البعثة الأممية إلى اليمن في بيان، إن جرونبرج تبادل الآراء مع المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، ووزير الدولة للشؤون الخارجية خليفة شاهين، حول آخر التطورات في اليمن وجهود الأمم المتحدة المستمرة لاستئناف حوار سياسي شامل ومستدام بين الأطراف اليمنية.