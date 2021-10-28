بريطانيا تزيل جميع الدول من قائمة السفر الحمراء المرتبطة بكورونا

قال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، إنه تم إزالة جميع الدول من قائمة السفر الحمراء المرتبطة بكورونا.

وفي منتصف العام، قال مطار هيثرو بلندن، الذي كان الأكثر ازدحاما في أوروبا قبل الجائحة، إن قيود السفر تكبح أحجام التجارة والطلب من المسافرين، وإن ثمة حاجة ملحة لتحرك حكومي وإلا سيتم تسريح عاملين.

وقال جون هولاند-كاي الرئيس التنفيذي للمطار، إن معدلات المسافرين في المطار بين 20 و25% مما كانت عليه قبل الجائحة بينما عادت المطارات الأوروبية بالفعل لنحو 50%.

ومنذ منتصف العام، تدرس الحكومة البريطانية تخفيف القيود المتعلقة بالسفر الدولي للبريطانيين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.