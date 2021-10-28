الموارد البشرية تستجيب لبلاغ مواطن وتضبط ١١ مخالفة و تنذر ١٤ منشأة في خميس مشيط

‏أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية سعد ال حماد أن فرق الرقابة الميدانيةبالتعاون مع وزارة الداخلية تفاعلت مع بلاغ مواطن إثر وجود عدد من المخالفات في بعض المنشآت بمحافظة ‎خميس مشيط، و

وأكد ال حماد أنه تم ضبط عدد 11 مخالفة وإنذار 14 منشأة، وإحالة الوافدين المخالفين لجهات الاختصاص.

‏و أوضح أن المواطنين هم عين الرقابة الثانية وبلاغاتهم مهمة، ولها أثر كبير في حماية ‎سوق العمل من التجاوزات، وسوف تتخذ الوزارة العقوبات المحددة في حق المخالفين حسب ما ينص عليه جدول المخالفات والعقوبات.

‏وذكر بأهمية الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق معًا للرصد، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911).