الاتحاد يسترد الصدارة بفوز صعب على #الحزم #الاتحاد_الحزم

استرد الاتحاد صدارة الدوري مؤقتاً بعد فوزه على مضيفه الحزم بهدف دون مقابل, في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم بالرس، وذلك ضمن منافسات الجوله العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 عن طريق الاعب عبدالعزيز البيشي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، فيما بقي الحزم على رصيده السابق 10 نقاط في المركز الحادي عشر.