المفرج أساسيا مع الهلال في مواجهة الأهلي

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يتجه للاستعانة بالمدافع متعب المفرج ضمن التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي المقررة اليوم في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت مصادر أن المفرج سيشارك في خط الدفاع إلى جانب علي البليهي، الذي شارك في تدريبات أمس بعد تعافيه من الأنفلونزا، وذلك بدلا من الكوري الجنوبي جانج هيون سو الذي يغيب بداعي الإصابة. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتوجه سالم الدوسري والبيروفي أندريه كاريلو ضمن بعثة الهلال إلى جدة لخوض مواجهة الأهلي، بينما تأكد غياب ياسر الشهراني بناء على توصية من الجهاز الطبي بإراحة اللاعب حتى اكتمال برنامجه التأهيلي.

على الجانب الآخر، يفاضل الألباني بيسنيك هاسي مدرب الأهلي بين التونسي حمدي النقاز ومحمد خبراني لإشراك أحدهما في مركز الظهير الأيمن في المباراة.

ودفع المدرب باللاعبين الاثنين في المناورة الأخيرة للمباراة خلال الحصة التدريبية التي أجراها أمس.