النفط يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية مع تراجع مخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن ثمانية أسابيع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع وإشارة إيران إلى أنها ستستأنف المحادثات مع القوى الغربية مما قد يؤدي إلى إنهاء العقوبات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، لتسجل 84.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أي بنسبة 0.1 في المئة إلى 82.93 دولار للبرميل.

وقال محللون في فيتش سوليوشنز في مذكرة أسبوعية اليوم الجمعة “اقترب الصعود على الأرجح من ذروته، والأسعار -التي ما زالت مرتفعة- ستنخفض في الأجل القريب”.

والخامان في طريقهما للتراجع بنحو واحد بالمئة خلال الأسبوع، في أول هبوط أسبوعي في عشرة أسابيع للخام الأمريكي والأول في ثمانية أسابيع لخام برنت. وكانا قد سجلا يوم الاثنين أكبر ارتفاع منذ سنوات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما كان متوقعا في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر/شرين الأول.

وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع المقبل لمجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاءهما في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

ويتوقع محللون أن يتمسك التكتل بخطته لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى المعروض شهريا حتى أبريل/نيسان 2022.

وقال محللون في جيه.بي مورجان في مذكرة “حذرت السعودية من أنه مع الصورة غير الواضحة للطلب، قد تكون هناك ’زيادة ضخمة’ في مخزونات النفط العالمية في 2022”.