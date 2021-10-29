للمرة الثانية.. انقطاع التيار الكهربائي منذ أيام عن أحد مساجد الرياض بسبب الفواتير

تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن أحد المساجد شمال مدينة الرياض للمرة الثانية في استياء رواد المسجد، وسط مطالبات لوزير الشؤون الإسلامية بالتدخل لحل هذه القصة، والتي بدأت فصولها قبل عدة أشهر عندما انقطع التيار الكهربائي للمرة الأولى ليعاود الانقطاع هذه المرة دون رجعه.

وأكد المسؤولون عن المسجد لـ “الوئام” أن سبب الانقطاع الثاني للتيار الكهربائي يعود لعدم التزام مقام وزارة الشؤون الإسلامية بدفع رسوم إيصال التيار الكهربائي لشركة الكهرباء الذي تتحمله الوزارة، بحسب النظام القديم.

وبحسب ما أوضحت جماعة المسجد، فإن تنفيذ المسجد كان بحسب النظام القديم وذلك قبل البدء بالعمل بالقرار الجديد الذي يلزم المتبرع بدفع كامل التكاليف ومنها إيصال التيار الكهربائي والماء.

وكان فاعل الخير الذي قام ببناء المسجد قد ناشد وزير الشؤون الإسلامية بالتدخل في الانقطاع الأول للتيار الكهربائي قبل أن يعود مجدداً للعمل ثم يعاود الانقطاع من الأسبوع الماضي، موضحاً أن القرار الجديد لا يشمل المسجد الذي قام بالتبرع ببنائه.

“الوئام” تواصلت بدورها مع المتحدث الإعلامي لوزارة الشؤون الإسلامية والذي أكد أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يقوم بمعالجة الموضوع مع مقدم الخدمة.