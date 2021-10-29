بيومي فؤاد يعتذر للسعوديين.. ويوضح حقيقة “إعلان لفّة”

أشعل الفنان بيومي فؤاد غضب السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان له تحت عنوان “لفّة”، احتوى جملة اعتبرها الكثير “مسيئة”، رغم أن الإعلان لم يتجاوز الـ20 ثانية.

من جانبه، أعرب الفنان عن أسفه إزاء ردود الفعل الغاضبة، مؤكدا أن الفيديو تم تصويره للاستخدام الشخصي، وليس للإعلان.

وكتب “فؤاد” بيانا قال فيه: “كامل اعتذاري لكل إخوتي في المملكة (…) أنا لم أقصد بما نشر أنه إعلان.. ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الإفيه على أن يحتفظوا به لأنفسهم كفيديو شخصي”.

وأضاف: “لم أتخيل أنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي وتفاجأت مثلكم تماما عند مشاهدتي للفيديو، وبناء عليه أرفض رفضا تام نسب هذا الإعلان لشخصي احترامًا لكم ولكل جمهوري بالوطن العربي”.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم من الجمل التي أوردها بيومي فؤاد في فيديو يروج لأحد المطاعم السعودية، وكان أبرز المعترضين هو تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، والذي وصف الإعلان بـ “المسيء”.