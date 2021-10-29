المجراد يبتعد عن الطائي.. والأسباب مجهولة

أعلن مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي الطائي صالح المجراد، عن رغبته بالابتعاد عن العمل في النادي كمدير للفريق الأول.

وذكر المجراد أنه سيعود لخارج أسوار النادي محباً ومشجعاً.

تقارير رياضية أشارت إلى أن هناك أسباب لابتعاده خلال هذه الفترة الحرجة والتي تعد فترة مهمة في الاستقرار الفني والإداري للفريق عقب آخر هزيمة تلقاها النادي من نادي الأهلي، مؤكدة أن الأسباب قد تعود إلى مشاكل إدارية أوفنية أو صحية واجهت المجراد خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، رفضت لجنة الانضباط احتجاج نادي الطائي ضد نادي الأهلي بسبب مشاركة اللاعب حمدي النقاز في آخر مواجهة جمعت الفريقين.