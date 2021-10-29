الحكومة اليمنية تذكر #قرداحي بجرائم حزب الله والحوثي

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إنه يذكر الوزير اللبناني جورج قرداحي إن إعلام مليشيا الحوثي يبث من الضاحية الجنوبية، وأن خبراء ومقاتلي حزب الله هي من تدرب الحوثيين، وتشارك ميدانيا في القتال، وإرسال الصواريخ والطائرات المسيرة على الأعيان المدنية في السعودية التي يتواجد فيها 2 مليون يمني, و 300 ألف لبناني.

وأضاف: “مؤسف ومخجل أن يبدي وزير الإعلام لدولة شقيقة مساندة مليشيا الحوثي الارهابية، فيما اليمنيون يفيقون كل يوم على مشاهد ذبح الأطفال والنساء، والتنكيل بالمواطنين، والهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المنازل والتجمعات السكنية في اليمن والمملكة”.