ميقاتي لجورج قرداحي: اتخذ ما يلزم لإصلاح علاقات لبنان العربية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الجمعة، رفضه “أي إساءة” توجه إلى المملكة السعودية، مبديا أسفه للإجراءات التي اتخذتها الرياض على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، بوقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واستدعاء سفيرها في بيروت للتشاور، ومغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة.

وقال نجيب ميقاتي: “لطالما عبرنا عن رفضنا أي إساءة توجه إلى المملكة العربية السعودية، ودعونا إلى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على أن من أولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب”.

ووجه ميقاتي رسالة لجورج قرداحي قال فيها “اتخذ ما يلزم لإصلاح علاقات لبنان العربية”.