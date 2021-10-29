سعد الحريري: السياسات الرعناء تقود #لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة.. والمسؤولية تقع على حزب الله

قال سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل اللبناني، رئيس الوزراء الأسبق، إن ثمن العزلة العربية التي أوصلنا إليها البعض سيتم دفعها من رصيد الشعب اللبناني.

وأضاف في كلمة له: “المسؤولية أولا وأخيرا فيما يتعرض له لبنان من عزلة تقع على حزب الله”.

وتابع: “السعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا لسياسات إيران في المنطقة”.

وأكمل: “أن تصل العلاقات بين لبنان والسعودية ودول الخليج إلى هذا الدرك يعني أننا بتنا كلبنانيين نعيش في جهنم”.

وقال: “السياسات الرعناء والشعارات الفارغة تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة”.