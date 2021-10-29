وسائل إعلام لبنانية: محاولة لتأمين استقالة جورج #قرداحي

أفادت معلومات قناة “mtv” اللبنانية، بأن اتصالات أجراها مسؤولون في الحكومة مع مسؤولين في عدد من الدول العربية، طالبين منهم الاستمهال بعض الوقت لتأمين استقالة قرداحي وإلا ستستقيل الحكومة كاملةً.

وأعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب تشكيل خلية أزمة يتولى إدارتها بنفسه لرأب الصدع مع دول الخليج العربي، بعد تصاعد أزمة تصريحات وزير الإعلام اللناني جورج قرداحي.

قال بو حبيب “سنعمل على تجاوز الخلاف مع السعودية، وما يحدث مشكلة وليست أزمة مع الأشقاء في السعودية”.

أضاف بو حبيب “لبنان حريص على إبقاء خطوط التواصل مع السعودية ونعتمد في علاقتنا مع السعودية على ما يجمعنا ويقربنا”.