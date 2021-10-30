‏#خادم_الحرمين : بادرنا في إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تداعيات كورونا ‎ #قمة_العشرين. #عاجل

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال كلمته في قمة العشرين: بادرنا في إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تداعيات كورونا
وأكد خادم الحرمين، أن السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم ، ونشارك دول العالم القلق من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية
ويرى أن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على لقاحات كورونا .
وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وفد المملكة في القمة ونظراً لاستمرار تأثير جائحة كورونا على مستوى العالم وتداعيات متحوراتها، حيث سيشارك الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في القمة من خلال الاتصال المرئي.
وانطلقت اليوم السبت، في مدينة روما الإيطالية، فعاليات قمة قادة دول مجموعة العشرين السنوية التي تستضيفها دولة إيطاليا.