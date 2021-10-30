بسبب التصريحات السلبية.. #‎الكويت تستدعي سفيرها من #لبنان

أعلنت الكويت أنها استدعت سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة
وأشارت أن قرارها حول لبنان جاء بسبب استمرار التصريحات السلبية من المسؤولين اللبنانيين .
كما ارجعت القرار حول لبنان، استنادا للعلاقة التاريخية والروابط بين الكويت والسعودية.
وأكدت أن لبنان لم يعالج المواقف المرفوضة والمستهجنة من مسؤوليه.
وأشارت الكويت إلى أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ الإجراءات الكفيلة لردع عمليات تهريب المخدرات المستمرة ، كما لم تتخذ لبنان لم يتخذ الإجراءات الكفيلة لردع عمليات تهريب المخدرات للكويت والخليج.