بسبب التصريحات السلبية.. #‎الكويت تستدعي سفيرها من #لبنان

أعلنت ‏الكويت أنها استدعت سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة ‎

وأشارت أن قرارها حول لبنان جاء بسبب استمرار التصريحات السلبية من المسؤولين اللبنانيين ‎.

‏كما ارجعت القرار حول لبنان، استنادا للعلاقة التاريخية والروابط بين الكويت والسعودية.

‏وأكدت أن لبنان لم يعالج المواقف المرفوضة والمستهجنة من مسؤوليه.

وأشارت ‏الكويت إلى أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ الإجراءات الكفيلة لردع عمليات تهريب المخدرات المستمرة ، ‏كما لم تتخذ لبنان لم يتخذ الإجراءات الكفيلة لردع عمليات تهريب المخدرات للكويت والخليج.