السودان.. الاحتجاجات تنطلق وسط إجراءات أمنية مشددة

يتظاهر مئات الآلاف في الخرطوم للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، السبت، للمطالبة بإعادة حكومة يقودها مدنيون إلى الحكم والعودة لمسار الديمقراطية .

وفي محيط مقر قيادته العامة بالعاصمة الخرطوم، أقام الجيش السوداني حواجز أمنية، لمنع وصول المتظاهرين إليها، وعزز مواقعه، وفرض طوقا عسكريا على بعض الطرق الرئيسية.

وشهدت عدة أحياء ومناطق في العاصمة السودانية الخرطوم خروج تظاهرات شعبية حاشدة.

وتجمع الآلاف فى أحياء الشجرة وجبره والكلاكلة والصحافة جنوبي الخرطوم، بينما شهدت أحياء الخرطوم بحري وشرق النيل خروج تظاهرات حاشدة.

وفي مدينة أم درمان، خرج آلاف السودانيين فى تظاهرات ضخمة، منددين بما أسموه تغول العسكريين على سلطة الانتقال المدني فى البلاد، ورددوا هتافات تطالب بالحرية والسلام والعدالة، بحسب مراسلنا.

ومن المتوقع أن يحشد أنصار الحكم المدني في السودان قواهم في الشارع السبت، في تظاهرة وعد منظّموها بأن تكون “مليونيّة”.

وصباح السبت كانت خطوط الهواتف مقطوعة في الخرطوم مع إمكان الاتصال من الخارج فقط بالهواتف السودانية. كذلك، كانت شبكة الانترنت مقطوعة، بحسب فرانس برس.

وتقول رويترز إنه مع فرض السلطات قيودا على الإنترنت وخطوط الهاتف، سعى معارضون إلى التعبئة للاحتجاج باستخدام المنشورات والرسائل النصية القصيرة والكتابات على الجدران والتجمعات في الأحياء.

وظهر السبت قال مراسل الحرة إن خدمة الاتصالات الداخلية عادت في السودان بعد انقطاعها منذ ليلة الجمعة.

والشعار الأساسي لهذه التظاهرات هي “الردة مستحيلة” بعد عامين على الانتفاضة التي استمرت شهورا وانتهت بإسقاط عمر البشير في أبريل 2019 وتشكيل سلطة انتقالية من المدنيين والعسكريين منوطة بها إدارة شؤون البلاد إلى حين تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة ديموقراطيا عام 2023.

وكان آلاف السودانيين تظاهروا بالفعل في الشوارع، الأسبوع الماضي، احتجاجا على حركة الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان الذي حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في خطوة دفعت الدول الغربية إلى تجميد مساعدات بمئات الملايين.

ومع مقتل ما لا يقل عن 11 محتجا في اشتباكات مع قوات الأمن الأسبوع الماضي يخشى معارضو المجلس العسكري من حملة قمع شاملة وحدوث مزيد من إراقة الدماء، بحسب رويترز.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الثقافة والإعلام السودانية منسوبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الامتناع عن استخدام العنف تجاه المواطنين الرافضين لـ”الانقلاب العسكري وتقويض الانتقال الديمقراطي”.

كما طالبت الوزارة المحتجين بـ”التمسك بالسلمية التي عرفوا بها، والتعبير بأدواتهم المجربة لإعادة مسار ثورتهم من الانقلابيين”.

وحضت الولايات المتحدة الجمعة الجيش السوداني على عدم قمع تظاهرات السبت.