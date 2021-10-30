بايدن يحذر أردوغان من تصرفات متهورة

أكد مسؤول أمريكي أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، سيجري غدا لقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حيث سيحذره من “تصرفات متهورة”.

وقال المسؤول، حسبما نقلته وكالة “رويترز”، إن بايدن سيلتقي أردوغان الأربعاء على هامش أعمال قمة مجموعة “G20” حيث سيحذره “من أي تصرفات متهورة لن تفيد العلاقات الأمريكية التركية وأنه يجب تحاشي الأزمات”.

وأضاف أن بايدن سيناقش أيضا مع أردوغان طلب تركيا شراء طائرات مقاتلة من طراز “F-16″ وعلاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة حليفتين في الناتو لكن بينهما خلافات عدة على رأسها قضايا الدعم الأمريكي لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية في سوريا، وشراء تركيا منظومات “إس-400” الروسية”، واعتراف إدارة بايدن بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

وفي آخر تصعيد، نشر سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمرك والنرويج وهولندا والسويد وفنلندا وكندا ونيوزيلندا بيانا دعوا فيه السلطات التركية إلى الإفراج عن رجل الأعمال، عثمان كافالا، معتبرة أن اعتقاله “يلقي بظلالة على احترام الديمقراطية وسيادة القانون” في تركيا، التي ردت على هذا الإجراء بإعلانهم في 21 أكتوبر شخصيات غير مرغوب فيها