“الرخصة” تحرم #الاتحاد من المشاركة الآسيوية.. وسكري القصيم بديلا

يحل فريق التعاون بديلاً عن الاتحاد في ملحق دوري أبطال آسيا 2022 ، ويظهر سكري القصيم للمرة الثالثة في البطولة القارية، كونه صاحب المركز الرابع في سلم ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020-2021.

كانت لجنة استئناف تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد رفضت الاستئنافين المقدمين من ناديي الاتحاد والنصر من حيث الموضوع، مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف، حسبما ما أعلنت عبر بيان صحفي، السبت.

وأوضحت اللجنة، أن رفض الاستئناف، جاء بعد دراسة لأسباب الاستئناف الخاصة بكل ملف وبعد الاطلاع على تقريري إدارة تراخيص الأندية المتضمن شرحاً تفصيلياً لأسباب الرفض المستندة على عدم استيفاء المعايير الالزامية المنصوص عليها بلائحة تراخيص الأندية للموسم الرياضي (2021/2022م)، المصادق عليها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 26 /4 /2021.

وبذلك يكون المشاركين بدوري أبطال ⁦‪آسيا‬⁩ 2023 من ⁦‪الفرق‬⁩ السعودية “‏⁧‫الهلال‬⁩ بطل الدوري، ‏⁧‫الفيصلي‬⁩ بطل كأس الملك، ‏⁧‫الشباب‬⁩ وصيف الدوري، ‏⁧‫التعاون‬⁩ رابع الدوري”.