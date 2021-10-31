تردي نتائج #النصر يتسبب في مشادة بين نجمي الكرة السابقين فؤاد أنور وفهد الهريفي

“النصر ضايع، لا فرض أسلوب ولا لعب جماعي الكل تائه” انتقاد وجهه لاعب كرة القدم السابق فهد الهريفي لمستوي نادي النصر أثار رد فعل من اللاعب السابق فؤاد أنور .

أثار انتقاد لاعب كرة القدم السعودي السابق، فهد الهريفي، لمستوى لاعبي نادي “النصر” في مباراتهم الأخيرة رد فعل غير متوقع من اللاعب السابق فؤاد أنور.

ووجه الهريفي انتقادات لنادي “النصر” عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع نادي “الفيحاء” في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء السبت.

وقال الهريفي في تغريدة: “النصر ضايع، لا فرض أسلوب ولا لعب جماعي الكل تائه وسط ضائع ودفاع لا يبدأ الكرة بشكل مثالي، وهجوم حتى الدور الدفاعي غائب، إن طلعنا بثلاث نقاط مكسب، طبعا كلامي دائما لا يعجبكم”.

وأضاف: “على الأقل أنا صادق معكم ومركز على تقويم فريقي، وغيري كل تغريداته يترك كيانه ويذهب للأندية الأخرى، أعرف ما تحبوني، واللي يدغدغكم ويغشكم تحبونه، أقول لكم شيء، أنا عذركم الوحيد لتغطية إخفاقاتكم”.

وإثر هذه التغريدة، رد عليه أنور بلهجة شديدة قائلا “أنت ورا ما تحترم نفسك ولا تبيني قدام الناس أعطيك على رأسك”.

وفي وقت لاحق، وجه أنور بدوره انتقادات للاعبي نادي “النصر”، معترفا بـ”سوء أداء اللاعبين وتغييرات المدرب غير المفهومة”.