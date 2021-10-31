السفارة في أوكرانيا تحدد موعد إبراز وثيقة جرعتي اللقاح

أكدت سفارة المملكة في أوكرانيا، أن إبراز ما يثبت تلقي جرعتين من لقاح “كورونا”، سيكون إلزاميا بدءًا من غد الإثنين 1 نوفمبر.

وأوضحت السفارة، أنه نظراً لارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، قررت السلطات الصحية الأوكرانية بأنه يجب على المواطنين والمقيمين ابتداء من 1 نوفمبر إبراز وثيقة الجواز الصحي أو التقرير الطبي الذي يثبت تلقي الجرعتين من اللقاح.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق القرار في جميع الأماكن العامة كالمطاعم والمجمعات التجارية ووسائل النقل والأندية الرياضية، مبينة أنه يُستثنى من هذا القرار المرافقون أقل من 18 سنة.