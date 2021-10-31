تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 188.20 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، بشكل طفيف، بالتزامن مع نهاية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، 215.09 ريال (57.36 دولارا)، مقابل 215.33 ريال (57.41 دولارا)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 188.20 ريال (50.19 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 161.32 ريال (43.02 دولار)، بعدما سجل أمس نحو 161.50 ريال (43.05 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 125.47 ريال (33.46 دولار)، مقارنة بسعر 125.61 ريال (33.49 دولار) أمس.

وانخفض سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الأحد إلى 6693.75 ريال (1785 دولارا)، مقارنة بسعر أمس 6697 ريالا (1785.44 دولار).

وسجل سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم في السعودية، 1505.62ريال (401.50 دولار).

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة (جلسة ختام تعاملات الأسبوع)، مع صعود قوي للدولار الأمريكي بعد بيانات اقتصادية ومع انتظار اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1% أو 18.70 دولار ليصل إلى 1783.90 دولار للأوقية عند التسوية.

وفي حين شهدت العقود الآجلة للمعدن تراجعًا 0.7% في الأسبوع الجاري، فإنها حققت مكاسب 1.5% في إجمالي شهر أكتوبر الحالي.

وصعد مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.9% إلى 94.169 نقطة.

وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي -المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم- بنحو 4.4% خلال فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر.

وينتظر المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل، وسط اهتمام خاص حيال موعد بدء خفض مشتريات الأصول البالغة 120 مليار دولار شهريًا.