كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 247 مليونا والوفيات تتخطى 5 ملايين

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي “كوفيد_19” ارتفاع عدد الإصابات إلى 247 مليوناً و137 ألفا و539 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و10 آلاف و545 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 223 مليونا و881 آلاف و629 حالة.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 12830 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و446 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 34.273.300 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 458.186 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و597550 بعد تسجيل 16887 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 95729 بعد تسجيل 33 وفاة جديدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الأحد تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وذكرت اللجنة في بيان أن 48 من الإصابات الجديدة محلية. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 97151 في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 2061 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 364 ألفا و 700 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 19 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2849.