أرامكو : تسجيل 130 مليار ريال كنفقات رأسمالية في 2021

قال النائب الأعلى للرئيس للمالية بالوكالة في أرامكو السعودية، زياد المرشد، إن الشركة تتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية للشركة بنهاية العام إلى 130 مليار ريال.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع قناة “العربية”: “نستطيع التحكم بالنفقات الرأسمالية بحسب وضع السوق، وقد خفضنا النفقات الرأسمالية من 123 إلى 100 مليار ريال في 2020”.

وأكد أن الشركة قامت برفع الإنفاق الرأسمالي هذا العام بما يتفق مع وضع السوق، مشيرا إلى أن التدفقات النقدية الحرة للربع الثالث فاقت بكثير التوزيعات المقترحة.

وأكدت أنها ستصل إلى الطاقة القصوى المستدامة عند ١٣ مليون ب/ي في ٢٠٢٧، بحسب العربية.

وأوضحت أن الإنفاق على إمدادات الطاقة لا يزال متدنيا جدا رغم ارتفاع الطلب.

ارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية بنحو 158% في الربع الثالث 2021 إلى نحو 114 مليار ريال، ووصلت مبيعات الشركة إلى 359 مليار ريال.

هذا وقررت الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بحوالي 70 مليار ريال عن الربع الثالث 2021.

كما تفوقت توزيعات “أرامكو” بنسبة 102 في المائة على توزيعات أكبر أربع شركات طاقة في العالم، والبالغ توزيعاتهم مجتمعة لنفس الفترة 9.3 مليار دولار.

وشركات النفط الأربع هي اكسون موبيل، شيفرون “الولايات المتحدة”، توتال “فرنسا”، شل “بريطانيا وهولندا”، فيما لم تعلن بي بي “بريطانيا” نتائجها المالية وتوزيعاتها للربع الثالث حتى الأن.

وجاءت توزيعات أرباح الشركات الخمس كما يلي: 3.7 مليار دولار لشركة اكسون موبيل، و2.6 مليار دولار لشركة شيفرون، وملياري دولار لشركة توتال، ومليار دولار لشركة شل، و0.2 مليار دولار لشركة بي بي (الربع الثاني فيما لم تعلن الربع الثالث).

وقال رئيس “أرامكو السعودية” وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إن النتائج الاستثنائية للشركة في الربع الثالث من هذا العام تمثل انعكاسًا لتجاوب الشركة مع زيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسة وانتعاش الطلب على الطاقة.

وأشار تعليقا على النتائج المالية للربع الثالث 2021، إلى أن تلك النتائج تأتي أيضا بسبب المركز الفريد الذي تتمتع به الشركة من حيث الكفاءة والتكلفة المنخفضة للإنتاج، والانضباط المالي، والقدرة على توفير منتجات الطاقة والكيميائيات الأساسية بشكل موثوق