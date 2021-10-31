غرفة المدينة المنورة توفر أكثر من 450 وظيفة #وظائف_شاغرة  

أعلنت غرفة المدينة المنورة عن توفر أكثر من 450 وظيفة لحملة الثانوية فما فوق للعمل في (المدينة المنورة)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

تفاصيل الوظيفة:

– توفر الوظيفة: للسعوديين فقط

– مكان العمل: منطقة المدينة المنورة

– يبدأ التقديم بتاريخ: 30-10-2021

– ينتهي التقديم بتاريخ: 30-11-2021

1- سائق. (7 وظائف)

– لا يُشترط توفر مؤهل.

– خبرة سنة في مجال العمل.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

2- مهندس. (5 وظائف)

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– خبرة 7 سنوات في مجال العمل.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

3- بائع. (40 وظيفة)

– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.

– خبرة سنة في مجال العمل.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

4- موظف استقبال. (18 وظيفة)

– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.

– خبرة سنة في مجال العمل.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

5- خدمة عملاء. (9 وظائف)

– حاصل على شهادة الدبلوم فما فوق.

– خبرة سنة في مجال العمل.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

6- باريستا. (25 وظيفة)

– لا يُشترط مؤهل.

– خبرة سنة في مجال العمل.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

7- IT. (7 وظائف)

– لا يُشترط مؤهل.

– خبرة سنة في مجال العمل.

– الراتب يصل إلى 9,000 ريال.

8- فني آلات. (11 وظيفة)

– حاصل على شهادة الدبلوم.

– خبرة سنة في مجال العمل.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

9- طاقم خدمة. (22 وظيفة)

– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.

– خبرة سنة في مجال العمل.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

10- طاقم خدمة. (30 وظيفة)

– حاصل على شهادة الثانوية فما فوق.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

11- عامل انتاج. (15 وظيفة)

– لا يُشترط مؤهل.

– خبرة سنة في مجال العمل.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

12- كاشير. (10 وظائف)

– لا يُشترط مؤهل.

– خبرة سنة في مجال العمل.

13- فني نجارة – سباكة – كهرباء – الكترونيات. (250 وظيفة)

– حاصل على شهادة الدبلوم.

– خبرة سنة في مجال العمل.

– الراتب يصل إلى 5,000 ريال.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1443/03/25هـ الموافق بالميلادي 2021/10/31م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

عبر موقع غرفة المدينة المنورة: