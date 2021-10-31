متحدث الصحة: المملكة رائدة في مواجهة فيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن جائحة كورونا لا زالت قائمة، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم، أن هناك دولا تشهد ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا، لافتا إلى أن ارتفاع الإصابات بسبب التراخي في الإجراءات، وعدم استكمال التحصين.

وأكد أن المملكة رائدة في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة أكثر من 45 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين أكثر من 21 مليون شخص.