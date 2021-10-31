البحرين: تأييد سجن المتورطين في #غسيل_أموال إيرانية بـ #بنك_المستقبل #عاجل

قررت محكمة بحرينية، اليوم الأحد، تأييد إدانة بنك المستقبل بأكبر قضية غسل أموال إيرانية، وتأكيد الحكم بالسجن 10 سنوات للمتورطين.

وأيدت محكمة الاستئناف البحرينية حكما سابقا بالسجن 10 سنوات بحق 6 أشخاص في أضخم قضية غسل أموال مصدرها إيران، تتضمن إدانة بنك المستقبل وعدد من مسؤوليه، كانوا قد تعانوا مع بنوك خارجية في الجرائم المنسوبة إليهم.

ومنذ يوليو الماضي تناول الحكم الجرائم المالية المنسوبة لمسؤولي بنك المستقبل في البحرين وبنوك إيرانية أخرى حول ما وقع في الفترة ما بين 2008 وحتى 2012، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة حكمها فيه. بحسب البحرين.

وبحسب الاتهامات؛ أسس المذكورين “نظام تحويلات بديل غير معتمد، لغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية بالتعاون مع بنك المستقبل في البحرين”.