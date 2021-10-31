“تقويم التعليم” توقع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية بجامعة حائل

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، في الرياض اليوم ، اتفاقية لاعتماد 24 برامجًا أكاديميًا في جامعة حائل، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف.

وتتضمن الاتفاقية اعتماد 21 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس وهي: التمريض، وطب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والمحاسبة، والإدارة، وهندسة البرمجيات، والرياضيات، والخدمة الاجتماعية، ودكتور صيدلي، والمختبرات الطبية، والتغذية العلاجية، والصحة العامة، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات الإدارية، والكيمياء، والأحياء، وإدارة السياحة والفعاليات، واللغة الإنجليزية، والجغرافيا، واللغة العربية، والشريعة، إضافة إلى ثلاثة برامج في مرحلة الماجستير وهي: هندسة وإدارة الجودة، والمعلوماتية الصحية التنفيذي، وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.

وتعد جامعة حائل من الجامعات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة، كما لديها برنامج تحت الإجراء (الطب والجراحة) تمت زيارته الميدانية مؤخراً. كما تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تقدم في مقرها الرئيس وفروعها 54 برنامج بكالوريوس و33 برنامج ماجستير والعديد من الدبلومات.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.