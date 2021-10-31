“التعليم” توجه بتطبيق دراسة تقييم جاهزية المدارس لتطبيق المسارات التخصصية

اعتمدت وزارة التعليم، في تعميم لها، تطبيق دراسة تقييم جاهزية المدارس الثانوية الحكومية في جميع مناطق المملكة، لتطبيق المسارات التخصصية في العام الدراسي 1444هـ.

ووجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحضور منسقي المسارات (مشرفين ومشرفات) للورشة التدريبية الافتراضية التي سيعقدها البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات بغرض التعريف بهدف الدراسة وآلية جمع البيانات من الميدان التعليمي، وكذلك توجيه مديري ومديرات مدارس المرحلة الثانوية بتعبئة الاستبانة المرسلة عبر نظام نور خلال المدة من يوم الإثنين الموافق 29/ 3/ 1443 حتى الخميس 6/ 4/ 1443.

ومن المقرر أن يتم زيارة عينة عشوائية من المدارس لاحقا لمطابقة البيانات المستخلصة مع الواقع، فضلا عن إسناد مهمة متابعة تطبيق دراسة الجاهزية لمنسقي المسارات، وتزويد المدارس الثانوية برقم المنسق والمنسقة للرد على استفساراتهم فيما يخص تعبئة الاستبانة.