وكيلة جامعة الباحة تدشن حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

دشنت وكيلة جامعة الباحة الدكتور رحمة محمد الغامدي، حملة “الباحة تفحص” التي تهدف إلى الحث على الكشف المبكر والتوعية بأهميته في الوقاية وعلاج حالات سرطان الثدي.

وأوضح استشاري الأورام الأستاذ المساعد بكلية الطب والمشرف على الحملة الدكتور ماجد الغامدي، أن هذه الحملة التي شارك فيه أكثر من مئة طالب وطالبة من كلية الطب هي امتداد للحملات التي نظمتها الجامعة في الأعوام الماضية والتي شهدت حضور مكثف من الزوار للفحص في العيادات المتنقلة.

وأكد “الغامدي”، بأن همة أطباء وطبيبات المستقبل نجحت في إيصال الرسالة عبر الحملة التي تمت المشاركة فيها في منتزه الأمير حسام بالباحة وبالعديد من المحتويات التوعوية التثقيفية، مقدما شكره لمدير الجامعة على توجيهاته ومتابعته المستمرة والداعم للحملة وقف الشيخ أحمد بن سعيد القوم يرحمه الله.