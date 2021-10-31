مكافحة المخدرات: القبض على مواطن ومقيم تلقيا طردا بريديا بداخله 205,429 قرص إمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتعاطي وترويج المخدرات، وبالتعاون مع الجهاز النظير بمملكة البحرين، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الهندية بمنطقة الرياض، تلقيا طردًا بريديًا بداخله (205,429) قرص إمفيتامين مخدر.

وأكد الرائد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.